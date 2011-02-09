Полтавщина: торік на виробництві загинула 21 особа

У Полтавській області у 2010 році кількість смертей на виробництві зросла на 23,5% – загинула 21 особа проти 17 у 2009 році.

Про це сьогодні повідомив заступник голови ОДА Борис ГАЛУШКО під час розширеної Ради управління Держгірпромнагляду у Полтавській області.

За його словами, зростання рівня смертельного виробничого травматизму зафіксоване в машинобудуванні, сільському господарстві, котлонагляді і будівництві.

Порівняно з попереднім роком зросла і кількість випадків травмування працівників унаслідок ураження електрострумом (4 проти 1).

У зв`язку із зростанням рівня виробничого травматизму на підприємствах будівельної галузі (3 проти 1), спостерігачі провели рейди по будівельних майданчиках.

Минулого року на підприємствах області сталося 247 нещасних випадків (проти 249 у 2009 році).

Цьому передували майже 3000 оперативних перевірок, проведених впродовж року інспекторами управління, під час яких виявлено близько 22 400 порушень нормативно-правових актів з охорони праці.

Як результат, експлуатацію понад 3 100 одиниць устаткування, машин і механізмів було призупинено, до адміністративної відповідальності було притягнуто понад 1800 працівників, з них 290 - перші керівники.

38 матеріалів направлено до органів прокуратури для відповідного реагування.