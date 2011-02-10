Фельдшер колонії постачав наркотики засудженому

На Тернопільщині затримали фельдшера Копичинської колонії, який постачав наркотики.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, встановлено, що упродовж 2010-2011 років лейтенант внутрішньої служби, фельдшер медчастини неодноразово приносив одному із засуджених наркотичні засоби та інші заборонені предмети за винагороду.

«3 лютого, виконуючи чергове прохання засудженого, фельдшер підібрав біля костелу в Копичинцях пакет із наркотичними засобами і на власному автомобілі “ВАЗ” доставив його на територію колонії. Далі одноразовий медичний шприц із ацетильованим опієм із пакета фельдшер заховав у свою куртку, а інший – із марихуаною – залишив у багажнику автомобіля, де його згодом виявив працівник прокуратури під час огляду транспортного засобу», – розповіла Л.ДОЛІШНА.

За її даними, фельдшера затримали одразу після того, як він проніс шприц із наркотиками через контрольно-пропускний пункт колонії.

Стосовно нього Тернопільським прокурором порушено кримінальну справу за ст. 364, 307 Кримінального кодексу України (зловживання владою, незаконне зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів).