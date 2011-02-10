У вихованців дитсадка в Миколаєві виявили вірусну інфекцію

У чотирьох із п`яти вихованців дитячого садка № 123 м. Миколаєва, госпіталізованих із 29 січня по 1 лютого до обласної дитячої інфекційної лікарні за підозрою в отруєнні, в результаті вірусологічного дослідження встановлено діагноз «гостра респіраторна вірусна інфекція», викликана риносинтиціальними вірусами і аденовірусами.

Про це УНІАН повідомила завідуюча епідеміологічним відділом Миколаївської обласної санітарно-епідеміологічної станції Ольга СИЩЕНКО.

За її словами, у п`ятої дитини виявлена патогенна кишкова паличка, зараження якою відбулося, очевидно, в домашніх умовах, оскільки разом із цим малюком до лікарні потрапив і його однорічний брат, який не ходить до дитячого садка. О.СИЩЕНКО вважає, що захворювання в даному випадку не слід пов`язувати з рештою випадків вірусних інфекцій.

Після отриманого лікування цей малюк ще перебуває в лікарні й чекає результатів повторного бактеріологічного дослідження. Четверо дітей виписані додому.

Як сказала О.СИЩЕНКО, спостереження за передбачуваним вогнищем інфекції завершено: у приміщеннях дитячого садка були взяті проби з продуктів і змиви з обладнання, результати яких не виявили ніяких збудників.

Як повідомляв УНІАН, із 29 січня по 1 лютого до Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні потрапили п`ятеро вихованців дитячого садка № 123 із підозрою на отруєння. Вважаючи, що адміністрація установи замовчує цей факт, мама одного з дітей звернулася до засобів масової інформації, стверджуючи, що діти отруїлися.