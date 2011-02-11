У сміттєвому баку виявлено тіло 11-річної дівчинки
08:30, 11 лютого 2011Новини регіонів
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Вийшла із дому до магазину
Вчора у Дніпродзержинську близько 8.00 у сміттєвому баку було виявлено тіло 11-річної дівчинки з попередніми ознаками зґвалтування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Дніпропетровську заступник начальника ГУ МВС у Дніпропетровській області Валерій МАЗАН.
За його словами, на місці події працюють оперативники. Встановлено двох підозрюваних.
За попередніми даними, дівчинка позавчора вийшла із дому до магазину і не повернулася.
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