У сміттєвому баку виявлено тіло 11-річної дівчинки

Вчора у Дніпродзержинську близько 8.00 у сміттєвому баку було виявлено тіло 11-річної дівчинки з попередніми ознаками зґвалтування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Дніпропетровську заступник начальника ГУ МВС у Дніпропетровській області Валерій МАЗАН.

За його словами, на місці події працюють оперативники. Встановлено двох підозрюваних.

За попередніми даними, дівчинка позавчора вийшла із дому до магазину і не повернулася.