Київ: дуже п’яний водій керував маршруткою

Вчора вранці співробітники ДАІ в Києві виявили водія, який керував маршрутним таксі у стані сильного алкогольного сп’яніння

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної ДАІ, близько 6.00 патруль ДАІ побачив маршрутне таксі №332 «Мерседес-609», яке їхало із Броварів до Києва – до станції метро «Лісова».

Як зазначили у прес-службі, увагу інспекторів привернув не зовсім адекватний рух транспортного засобу, в результаті чого було прийнято рішення його зупинити. Коли маршрутка припинила рух, водій відкрив двері і буквально впав до ніг правоохоронців. Як зазначили у ДАІ, від водія сильно пахло алкоголем. Пасажири, яких було чимало у салоні маршрутки, почали висловлювати невдоволення на адресу працівників ДАІ, говорячи, що вони запізнюються на роботу, на що ті запропонували їм підійти до водія, щоб пересвідчитись, у якому стані він їх везе.

Для того, щоб люди змогли потрапити до метро, прапорщик Державтоінспекції сів за кермо маршрутки і довіз людей до місця призначення.

Водія у своїх поясненнях вказав, що напередодні добряче випив, а зранку перед виїздом випив пляшку міцного пива, щоб «привести себе до ладу».

Після складання адмінпротоколу інспектори ДАІ передали водія-порушника керівництву підприємства, на якому він працює, для вжиття щодо нього відповідних заходів з боку роботодавця.

У прес-службі столичної ДАІ проінформували, що протягом останньої доби працівники ДАІ виявили 121 порушення правил дорожнього руху водіями маршруток, 34 несправних автомобіля, які здійснюють пасажиро перевезення, і два факти керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Всього ж, починаючи з 1 січня цього року, у столиці зафіксовано три ДТП з вини водій маршруток, в результаті чого 12 людей отримали різні тілесні ушкодження.