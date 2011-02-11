У Києві виявили ще трьох людей хворих на інфекційний менінгіт

У результаті обстеження людей, що контактували із загиблим від менінгіту другокласником Максимом Пилипенком, виявлено ще трьох хворих.

Про це повідомив головлікар СЕС Святошинського району Сергій Пастушенко.

У школі провели бактеріологічне обстеження всіх дітей та працівників, а також членів сім`ї, які спілкувалися з хворою дитиною.

Крім загиблого школяра, менінгіт виявили ще у трьох людей. Серед них — учень першого класу, що спілкувався з Максимом того дня. Його мамі запропонували госпіталізувати сина, але вона вирішила лікувати дитину вдома.

Зараженими виявилися також друзі сім`ї: мамина подруга, яка зараз проходить профілактичну медичну терапію, і 17-річний син іншої маминої подруги. Він госпіталізований в міську лікарню № 9.

Нагадаємо, в КМДА повідомили, що в січні учень однієї зі столичних шкіл помер від інфекційного менінгіту. Наразі навчальний заклад знаходиться під посиленим контролем санітарно-епідеміологічної служби та лікарів.

gazeta.ua