Донеччина: через грип навчання зупинене у 500 школах

У Донецькій області, станом на 9 лютого, у зв`язку з підвищенням кількості хворих на гострі респіраторні інфекції і з метою попередження подальшого розповсюдження захворюваності тимчасово припинений учбово-виховний процес у 492 школах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані управління освіти і науки ОДА.

У повідомленні уточнюється, що тимчасово закрито 7 тис. 736 учбових класів, у яких навчаються 185 тис. 57 учнів (56,1% від загальної кількості).

Повністю припинений учбово-виховний процес в усіх загальноосвітніх навчальних установах міст: Донецьк, Дзержинськ, Угледар, Єнакієве, Макіївка, Маріуполь, Селідове і Харцизьк.

В ОДА зазначили, що поступово йде спад захворюваності, і на даний момент вже збільшується кількість учнів, які приступили до занять (37 тис. 206 учнів). Також поступово зменшується і кількість загальноосвітніх навчальних закладів і класів, в яких призупинений учбово-виховний процес, додали в облдержадміністрації.