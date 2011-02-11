Кіровоград: затверджено програму боротьби з онкозахворюваннями

Кіровоградська міська рада затвердила програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки, якою передбачено фінансування у розмірі 11,2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у 2011 році передбачено витратити 629,2 тис. грн., у 2012 році – 1,2 млн. грн., у 2013 році – 2 млн. грн., у 2014 році – 2,5 млн. грн., у 2015 році – 2,4 млн. грн., у 2016 році – 2,5 млн. грн.

За цей час міська влада розраховує підвищити рівень виявлення злоякісних утворень у І-ІІ стадіях на 5%, знизити рівень смертності онкологічних хворих протягом року після встановлення діагнозу на 5%, покращити якість життя онкологічних хворих.

Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань у Кіровограді залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (близько 40%). У розвинених країнах цей показник не перевищує 30%.

Кіровоград входить до складу обласних центрів України з високим рівнем захворюваності (у 2009 році - 500,7 на 100 тис. населення) та поширеності (2301,6 на 100 тис. населення) злоякісних новоутворень і смертності від них. Смертність від злоякісних новоутворень на 100 тис. населення у 2009 році становила 246,6 осіб.

Станом на 1 січня 2010 року на обліку в Кіровограді перебував 5571 хворий із злоякісними новоутвореннями.