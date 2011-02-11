У Херсоні без води залишилися 400 будинків і 13 багатоповерхівок

У Херсоні внаслідок аварій без водопостачання залишилися 400 приватних будинків і 13 багатоповерхівок.

Як повідомили кореспондента УНИАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, у Дніпровському районі міста сталося пошкодження труби водопроводу поблизу дороги. Внаслідок аварії відключено водопостачання 400 приватних будинків.

Роботи з ліквідації аварії здійснює бригада Херсонського міськводоканалу. Водопостачання планується відновити сьогодні до кінця доби.

Крім того, за даними прес-служби мерії Херсона, через аварію на ТП-682 низка об’єктів у Суворовському районі міста залишилися без водо- та електропостачання. Так, немає електричного струму на центральних теплових пунктах №43, 44, що стало причиною відсутності водопостачання у 13 багатоповерхових житлових будинках. Знеструмлено загальноосвітній заклад № 27.

Ремонті роботи проводять працівники підприємства «Херсонські міські електричні мережі».