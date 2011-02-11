Карантин у школах Луганська продовжено по 16 лютого

У школах Луганська продовжили карантин до 16 лютого включно.

Як повідомила УНІАН начальник управління освіти Луганської міської ради Валентина КИЯШКО, таке рішення було ухвалене після обговорення ситуації щодо захворюваності на ГРВІ та грип.

«Сьогодні ми з СЕС дуже тісно співробітничаємо. Поки що спостерігається зростання захворюваності. Якщо було 900 чоловік на добу, то позавчора-вчора було 1034, а сьогодні 1100. До середи включно буде продовжено карантин», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, з 7 лютого у всіх загальноосвітніх школах Луганська було оголошено карантин. За даними обласної СЕС, в цілому по області з 714 шкіл закрито на карантин 268.

Епідемічний поріг перевищено в Луганську, Антрациті, Алчевську, Краснодоні, Красному Лучі, Лисичанську, Ровеньках, Свердловську, Кременському, Лутугинському, Меловському, Попаснянському, Слов’яносербському і Станично-Луганському районах.

За тиждень госпіталізовано 884 осіб (4,1% від хворих), із них дітей до 17 років - 575.