Суми: епідпоріг щодо грипу і ГРВІ перевищений на 3%

У Сумах епідпоріг захворюваності на грипм і ГРВІ перевищений на 3%.

Про це УНІАН повідомили в міській санітарно-епідеміологічній станції.

За інформацією міськСЕС, з 3 по 9 лютого в Сумах було зареєстровано 2694 хворих на ОРВІ, зокрема в 16 сумчан діагностований грип. Порівняно з попереднім тижнем, кількість хворих збільшилася на 451 людину, що становить 20,1%.

«Показник захворюваності становить 98,2 на 10 тис. населення, тоді як пороговий рівень - 95,44. Тобто, відбулося перевищення порогового рівня на 3%», - повідомили в міськСЕС.

Також наголошується, що діти хворіють у п`ять разів частіше, ніж дорослі. Найуразливішими залишаються малюки віком від 1 до 4 років, серед яких рівень захворюваності становить 422,2 на 10 тис. населення. За два тижні на 32% відзначається зростання захворюваності серед школярів.

Проте, за інформацією управління освіти і науки Сумської міськради, станом на 10 лютого в місті немає шкіл, в яких 20% учнів захворіли б на ГРВІ або грип. За умови відсутності в школі більше 20% дітей, хворих на грип і ГРВІ, робота закладу буде припинена.