У Києві не підвищений рівень захворюваності на менінгіт

Фахівці зазначають, що у Києві не cпостерігається підвищення рівня захворюваності на менінгіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції заступник начальника Головного Управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина ЗАЛЕСЬКА.

«На сьогодні говорити про підвищення захворюваності передчасно», - сказала В.ЗАЛЕСЬКА.

Вона зазначила, що у 2009 році у Києві було зареєстровано 19 випадків захворювання на менінгіт, а у 2010 році – 20. Цього року у столиці зареєстровано лише два таких випадки, одна дитина померла.

Також В.ЗАЛЕСЬКА наголосила на важливості своєчасного звернення хворих до лікарів.

У свою чергу, доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Людмила ПАЛАТНА повідомила, що головними симптомами менінгіту є різке підвищення температури тіла людини, а також висипи на нижніх кінцівках тіла. За її словами, батьки можуть побачити всі ці симптоми на тілі дитини дуже швидко, і у разі їх виявлення, необхідно якнайшвидше звернутися до лікарів. Але, за словами Л.ПАЛАТНОЇ, тільки 35% батьків звертаються по допомогу до лікарів.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я розповсюдила повідомлення, що 28 січня до відділення невідкладної допомоги дитячої поліклініки № 1 звернулась мама дитини, учня 2-го класу. Каретою невідкладної допомоги дитину було доставлено в центральну міську клінічну інфекційну лікарню у вкрай важкому стані. Відразу було поставлено діагноз «менінгококова інфекція, менінгокококцемія», дитина госпіталізована у реанімаційне відділення. Було застосовано увесь комплекс реанімаційних заходів, але стрімкий перебіг захворювання та вкрай важкий стан дитини призвели до смерті.

У прес-службі КМДА зазначили, що столична школа, в якій навчалась дитина, перебуває під посиленим контролем санітарно-епідеміологічної служби та лікарів, інших випадків захворювання на сьогодні не зафіксовано.

*** Минулого року в Україні було виявлено 40 випадків захворювання на менінгококову інфекцію. Це не поширене захворювання, яке має низьку летальність. Захворювання, як правило, починається гостро та раптово, з підвищення температури тіла до 39-40 градусів. Для захворювання на менінгококову інфекцію характерні такі ознаки: блідість шкіряних покровів, головний біль, іноді – блювота. Через декілька годин з’являється характерне висипання на тілі – стегнах, гомілках, ступнях. Щоб уникнути негативних наслідків при цьому захворюванні, необхідно терміново звернутися до лікаря.