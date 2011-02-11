Міністр пообіцяв прооперувати шестимісячного хлопчика

Міністр охорони здоров`я України Ілля ЄМЕЦЬ пообіцяв прооперувати шестимісячного хлопчика із вродженою вадою серця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЄМЕЦЬ сказав на прес-конференції у Вінниці.

«Я маю дозвіл в ранзі міністра продовжувати свою практику, і я люблю те, чим займаюсь, тому раз на тиждень я дійсно оперую – вчора я також оперував. Цю дитину, я думаю, що найближчим часом прооперую», - повідомив міністр.

Він також зазначив, що «ні для кого не секрет, що центр дитячої кардіології та кардіохірургії, коли відокремився від Академії медичних наук – це був 2003 рік, він жодної копійки на операцію на серці, можете перевірити, не взяв з того часу ніколи», - запевнив І.ЄМЕЦЬ.

У свою чергу, начальник Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації Лідія ДІДЕНКО повідомила, що у шестимісячного хлопчика вроджена вада серця, і його вже консультували спеціалісти обласних лікарень.

«У Вінницькій області на диспансерному обліку стоїть 1285 дітей із вродженою вадою серця», - додала Л.ДІДЕНКО.

Вона зазначила, що щороку з області на операції до Києва направляється в середньому до 350 дітей.

Довідка УНІАН. До призначення міністром у грудні 2010 року І.ЄМЕЦЬ працював директором Науково-практичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України.