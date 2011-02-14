Дівчинку, тіло якої знайшли на смітнику, було вбито
Розумово відсталі діти
Слідче управління Дніпродзержинського міського управління внутрішніх справ порушило кримінальну справу за фактом смерті малолітньої дівчинки, тіло якої було знайдено 10 лютого у сміттєвому баку.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області, справу порушено за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).
ЦГЗ уточнює, що загиблій – учениці спецшколи-інтеранту для розумово відсталих дітей було 9 років. Дівчинка перебувала вдома через хворобу. 9 лютого ввечері матір послала дитину до магазину, звідки вона не повернулась.
Слідчі органи встановили коло підозрюваних осіб, з якими проводиться відповідна оперативна робота. За висновками судмедекспертизи, дівчинка померла насильницькою смертю.