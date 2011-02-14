Миколаївщина: студент вирощував і продавав галюциногенні гриби

У Миколаївській області співробітники підрозділу з боротьби з кіберзлочинністю виявили факт, а працівники УБНОН затримали 20-річного студента, який вирощував і продавав галюциногенні гриби.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Миколаївській області.

Ідею заробітку хлопцю підказала публікація в одній із соціальних мереж інтернету. Детально вивчивши вплив галюциногенних грибів на організм людини, студент вирішив вирощувати їх у домашніх умовах. На одному з сайтів він дізнався, як і де придбати насіння цих грибів, а також знайшов інструкцію з їх вирощування. Хлопець замовив насіння і почав вирощувати гриби.

За кілька днів у своєму житлі студент створив цілу лабораторію. У пластикових контейнерах, оснащених приладами для підтримки потрібного рівня вогкості і температури повітря, знаходилася розсада. Контейнери розташовувалися по всій квартирі. Для обробки «готового продукту» використовувалася стара шафа, яку хлопець обладнав спеціальною витяжкою. Шафа забезпечувала висушування грибів без втрати їх галюциногенних властивостей.

Коли виробництво було повністю налагоджене, хлопець почав продавати гриби. Покупців він шукав у мережі Інтернет. Проте за кілька місяців хлопця викрили правоохоронці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України – збут наркотичних речовин.