Сімферополь: таксист «під кайфом» заїхав на сходи

Співробітники ДАІ затримали водія таксі, який, перебуваючи в стані наркотичного сп`яніння, на чужому автомобілі заїхав на пішохідні сходи в центральній частині Сімферополя, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у п`ятницю повідомила прес-служба ДАІ Криму.

«Винятково незвичну картину спостерігали сімферопольці 10 лютого на одній із пішохідних вулиць. Посередині сходового маршу стояв автомобіль «Деу» з «шашечками» таксі, всередині перебував сам водій. Перехожі викликали наряд ДАІ», - йдеться в прес-релізі.

Водій авто на всі запитання інспекторів повторював ім`я Артур, хоча за документами його звали по-іншому. Під час розмови таксист періодично «відключався».

Співробітники ДАІ викликали «швидку допомогу», яка відвезла чоловіка до наркодиспансера. Лікарі підтвердили - він перебуває в стані сильного наркотичного сп`яніння.

Інспектори з`ясували, що чоловік незаконно користувався автомобілем марки «Деу» і документами на нього, що належали його померлому братові.

«Термін дії довіреності закінчився, а своїх водійських прав чоловік був позбавлений минулого року за управління автомобілем в нетверезому стані, тому й вирішив скористатися чужими документами», - повідомили в ДАІ.