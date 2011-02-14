Кіровоградщина: рівень підліткової злочинності зріс на 26%

На Кіровоградщині торік рівень підліткової злочинності зріс на 26%, неповнолітніми скоєно 633 злочини, з яких більше половини - тяжкі та особливо тяжкі.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Як зазначають у відомстві, зросла кількість групових злочинів.

Неповнолітні продовжують самовільно залишати місця проживання та навчання (родини, інтернати). В області нараховується понад 2,5 тис. дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку соціальних та правових служб. Торік до органів прокуратурами передано 31 матеріал про притягнення батьків до кримінальної відповідальності.

У 2010 році прокурори області посилили захист дітей від насильства в сім’ї, порушено на таких підставах 13 кримінальних справ (в 2009 році - 3), внесено 33 документи реагування.

Загалом, у зв’язку з порушенням прав дітей минулого року на Кіровоградщині порушено 69 кримінальних справ, внесено 504 приписів та подань, принесено 222 протести, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 480 осіб, з них 36 працівників контролюючих органів. Відшкодовано близько 3 млн. грн. Поновлено права 10,8 тис. неповнолітніх.

На виконання конституційної функції представництва інтересів громадян та держави в судах прокурорами упродовж 2010 року на захист особистих немайнових прав дітей із неблагополучних сімей та позбавлених батьківської опіки, соціальних, майнових та житлових прав пред`явлено 116 позовів на суму 268 тис. грн. Судом розглянуто та задоволено 80 позовів.