Полтавщина: вантажівка врізалася в автомобіль ДАІ

У Полтавській області внаслідок зіткнення вантажівки із патрульним автомобілем ДАІ один з інспекторів отримав травми.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ДТП сталося вчора близько 10.00 на 121 кілометрі автодороги Лубни – Миргород - Опішне Зіньківського району Полтавської області.

Вантажний автомобіль ГАЗ, що належить одному з ВАТ, під керуванням 57-річного водія рухався у напрямку Полтави. При виконанні обгону вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху й зіткнулася з патрульним автомобілем ВАЗ. Державтоінспектори, які знаходилися в міліцейському автомобілі, перебували на службі та здійснювали патрулювання.

Внаслідок зіткнення пасажир автомобіля ВАЗ, 31-річний інспектор дорожньо-патрульної служби, отримав перелом правого плеча та був госпіталізований.

За цим фактом проводиться подальша перевірка та вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.