Дві чиновниці одержали 5 тис. грн. хабара за усиновлення дитини

У Тернівці Дніпропетровської області правоохоронці затримала двох посадовців райдержадміністрації, які вимагали та одержали 5 тис. грн. хабара від місцевої мешканки за сприяння в усиновленні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією центру громадських зв’язків ГУ МВС в Дніпропетровській області, зловмисниці вимагали перевести гроші на наданий ними банківський рахунок і були затримані «на гарячому» у службовому кабінеті під час отримання банківської квитанції про перерахування їм коштів.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України («одержання хабара»). За цією статтею зловмисницям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.