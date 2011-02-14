У Коростені відкрили "Клініку, дружню до молоді"

У місті Коростень Житомирської області на базі міської дитячої поліклініки відкрили «Клініку, дружню до молоді».

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття закладу відбулося за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та медичних працівників міста.

Клініку, що розрахована на 100 осіб, відкрито для покращення здоров`я місцевої молоді, лікарі у закладі популяризуватимуть серед молоді здоровий спосіб життя та профілактику соціально-небезпечних хвороб.

На Житомирщині вже існує мережа відділень медико-соціальної допомоги дітям та молоді - «Клінік, дружніх до молоді». Такі клініки успішно діють у Житомирі, Новограді-Волинському та у Житомирському районі.

В заході взяли участь керівники обласної та міської влади, представники громадських організацій, засобів масової інформації, лікарі міських, районних закладів охорони здоров`я м. Коростеня.