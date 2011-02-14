На Харківщині свиня до смерті злякала свого господаря

На Харківщині в Золочівському районі свиня до смерті злякала свого господаря.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ЦГЗ, тіло пенсіонера 1937 року народження в розірваному одязі в сараї виявила його дружина. За її словами, чоловік, пораючись по господарству, збирався годувати свиноматку, яка нещодавно опоросилась.

За попереднім висновком експертів, чоловік помер від серцевого нападу, ймовірно, спровокованого агресивною поведінкою тварини. Як відомо, для свиноматки, яка нещодавно опоросилася, можуть бути характерні приступи агресії.

Наразі усі обставини трагедії з’ясовуються. До цього залучені спеціалісти ветеринарної медицини.