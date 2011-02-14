Донеччина: після карантину відновили навчання у 400 школах

У Донецькій області від сьогодні після карантину відновили навчання більш як у 400 загальноосвітніх школах, але залишаються тимчасово закритими ще 53 навчальних заклади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані Управління освіти і науки ОДА.

Згідно з повідомленням, станом на 14 лютого у зв`язку з підвищенням чисельності хворих на гострі респіраторні інфекції та з метою попередження подальшого розповсюдження захворюваності тимчасово припинено навчально-виховний процес у 53 школах області (або в 499 класах), в яких навчається 10 тис. 789 учнів, або 3,3% від загальної кількості.

Однак в ОДА нагадали, що ще 9 лютого в області було тимчасово припинено навчально-виховний процес у 492 школах (або в 7 тис. 736 класах), в яких навчається 185 тис. 57 учнів (або 56,1% від загальної кількості).

На сьогодні ж повністю припинено навчально-виховний процес у всіх загальноосвітніх навчальних установах лише одного міста - Кіровське.