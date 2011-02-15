Львівщина: медики отримували хабарі за оформлення інвалідності

У Львівській області викрито медиків, які вимагали та отримували хабарі за оформлення інвалідності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Організована злочинна група діяла в одній із Львівських обласних медичних установ. Організував та очолив ОЗГ голова структурного підрозділу медзакладу. Також до її складу увійшли двоє лікарів-експертів, старша медична сестра та ще один лікар.

Встановлено, що впродовж 2008-2011 років зловмисники, зловживаючи службовим становищем, систематично вимагали та отримували хабарі від хворих на легеневі захворювання за видачу висновків про визнання групи інвалідності.

Згадані медпрацівники діяли за єдиним плану та мали чіткі обов’язки. Так, лікарі-експерти спільно з головою приймали комісійні рішення про визначення групи інвалідності хворим. Старша медсестра та ще один медпрацівник - вимагали та отримували за це хабарі у пацієнтів. Розподілом «заробленого» в кінці дня займався сам лідер ОЗГ.

Затримали вимагачів «на гарячому» під час одержання чергового хабара. При проведенні обшуку у них було вилучено 20 тис. грн. готівкою та медичні документи.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів УБОЗівцями задокументовано понад 50 фактів вимагання та отримання хабарів фігурантами на загальну суму більше 100 тис. грн.

Відносно хабарників прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статі передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі проводяться оперативні заходи щодо встановлення інших фактів злочинної діяльності ОЗГ.