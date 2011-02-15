У селі на Волині зареєстровано 13 хворих на гепатит А

У с. Туропин Турійського району Волинської області зареєстровано 13 випадків захворювання на вірусний гепатит А.

З них 10 хворих - діти, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації.

Із загальної кількості хворих 11 осіб - у безжовтяничній формі

Робота з активного виявлення хворих триває. У вогнищах захворювань державною санітарно-епідеміологічною службою забезпечується весь комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів. У пробах питної води антигену вірусного гепатиту А не виявлено.

Як відомо, з 20 січня по 2 лютого у с. Туропин було зареєстровано 10 випадків вірусного гепатиту А у двох сім’ях.