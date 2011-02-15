У Вінниці відкрили «Вікно життя» для покинутих немовлят

У Вінниці при монастирі Згромадження Дочок Милосердя Каносіянок відкрилось «Вікно життя» для прийому покинутих немовлят.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистостей з цієї нагоди єпископ Кам’янець-Подільської дієцезії Леон ДУБРАВСЬКИЙ провів освячення та молебень разом із представниками духовенства Української Православної Церкви Московського Патріархату та Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Представники церкви переконані, що з відкриттям такого вікна, є надія та можливість зберегти життя немовлятам, від яких відмовились усі навіть власна родина.

«Вікно Життя» - це спеціальний пункт, де матері можуть анонімно залишити свою небажану новонароджену дитину. Він є альтернативою смітнику, де часто матері у відчаї залишають немовлят. Також це може бути одним із елементів недопущення абортів, переконані в монастирі.

Перше «Вікно життя» в Україні відкрили у Львові у 2009 році. Такі пункти діють також у Києві та Тернополі.