Полтавщина: двоє маленьких дітей обварилися окропом

У Глобинському районі Полтавської області двоє дітей обварилися окропом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Головному управлінні МНС області.

За їх даними, цей випадок стався в багатодітній родині села Сіренки.

«Дві сестрички у віці одного і двох років залишилися вдома самі, без нагляду дорослих. Граючись, діти й перевернули на себе ємність з гарячою водою. Зараз вони госпіталізовані до опікового центру Кременчука», - сказали в Управлінні МНС.

Лікарі заявили, що малюки одержали значні опіки.

«У старшої сестри опіки 25% тіла 2-3 ступеню, її стан важкий. У молодшої - термальне пошкодження шкіри 2 ступеню», - сказали в опіковому центрі.