Полтавщина: двоє маленьких дітей обварилися окропом
12:44, 15 лютого 2011Новини регіонів
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У важкому стані
У Глобинському районі Полтавської області двоє дітей обварилися окропом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Головному управлінні МНС області.
За їх даними, цей випадок стався в багатодітній родині села Сіренки.
«Дві сестрички у віці одного і двох років залишилися вдома самі, без нагляду дорослих. Граючись, діти й перевернули на себе ємність з гарячою водою. Зараз вони госпіталізовані до опікового центру Кременчука», - сказали в Управлінні МНС.
Лікарі заявили, що малюки одержали значні опіки.
«У старшої сестри опіки 25% тіла 2-3 ступеню, її стан важкий. У молодшої - термальне пошкодження шкіри 2 ступеню», - сказали в опіковому центрі.
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