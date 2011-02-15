У протитуберкульозних санаторіях Криму скорочують місця

Прокуратура вимагає від Ради міністрів Криму не допустити скорочення місць у дитячому відділенні клінічного санаторію «Симеїз» і дитячому протитуберкульозному санаторії «Керч», а також перепрофілювання останнього.

Як сказано в переданому УНІАН повідомленні прес-служби кримського наглядового відомства, інформацію для вжиття заходів з боку кримського уряду направлено на ім`я прем`єра Криму Василя ЖАРТИ.

"Законодавством України боротьба з туберкульозом визнана невід`ємним складником політики з безпеки суспільства і національної безпеки, у зв`язку з чим протитуберкульозні заходи визначені пріоритетним завданням для органів влади. Намічена Міністерством охорони здоров`я Криму "оптимізація" не відповідає державній стратегії боротьби з епідемією туберкульозу і ситуації із захворюванням на цю небезпечну хворобу", - заявила прокуратура.

За її даними, в автономії на обліку у фтизіатра перебувають більш як 14 тисяч дітей.

За інформацією ЗМІ, в 2011 році в санаторії "Керч" почали скорочувати кількість ліжко-місць і співробітників, працівники здравниці побоюються, що вона може бути закрита.