У Києві на сміттєзвалищі виявлено 20 кг ртуті

Сьогодні до Головного управління МНС в місті Києві по спецлінії від чергового столичного управління МВС надійшла інформація, що на вулиці Строкача, 7 в Святошинському районі столиці знайдена ртуть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС в місті Києві, по прибуттю столичних рятувальників на місце події встановлено, що на стихійному сміттєзвалищі біля гаражів виявлено металевий ящик, в якому було чотири скляні колби з ртуттю загальною масою близько 20 кг. Колби були в закритому стані без пошкоджень, тому загрози для навколишнього середовища не представляли.

Рятувальники вилучили знайдену ртуть для подальшої утилізації.