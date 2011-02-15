У Харкові внаслідок пожежі у будинку евакуйовано 40 осіб

Вчора о 22.38 у Харкові у 4-поверховому житловому будинку у квартирі на останньому поверсі виникла пожежа з подальшим поширенням вогню на горище.

Вогнем пошкоджено перекриття 4-го поверху і дах будинку на площі близько 200 кв. м, повідомляє прес-служба МНС.

Сьогодні о 2.00 підрозділами МНС у складі 23 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу було ліквідовано.

З будинку виведено 40 осіб. Жертв і постраждалих немає. Мешканців тимчасово розміщено у родичів та у приміщенні райдержадміністрації.

На сьогодні заплановане позачергове засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. Причина пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюються.