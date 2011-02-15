На Сумщині під час пожежі загинули двоє чоловіків
18:15, 15 лютого 2011Новини регіонів
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Коротке замикання в електромережі
В Охтирці Сумської області вчора внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули 39-річний власник помешкання і його 40-річний знайомий.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Сумській області, фахівці МНС, які працювали на місці події, встановили, що, за попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі.
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