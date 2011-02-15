На Сумщині під час пожежі загинули двоє чоловіків

В Охтирці Сумської області вчора внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули 39-річний власник помешкання і його 40-річний знайомий.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Сумській області, фахівці МНС, які працювали на місці події, встановили, що, за попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі.