На Сумщині під час пожежі загинули двоє чоловіків

18:15, 15 лютого 2011
Новини регіонів
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Коротке замикання в електромережі

В Охтирці Сумської області вчора внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули 39-річний власник помешкання і його 40-річний знайомий.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Сумській області, фахівці МНС, які працювали на місці події, встановили, що, за попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі.

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