Сумщина: у 131 дитини діагностовано онкозахворювання

У Сумській області у 131 дитини діагностовано онкозахворювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, приуроченій до Міжнародного дня онкохворих дітей, повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров`я Світлана КРИВЦУН.

«Онкозахворювання – тяжке випробування, але це ще не вирок», - підкреслила вона.

За її словами, в 2010 році на закупівлю обладнання для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні з держбюджету було виділено 700 тис. грн., а з місцевого бюджету - ще 200 тис. грн.

«Є плани – організувати лікування дітей за кордоном. У цьому напрямку вже досягнуті позитивні результати, але деякі діти лікування не дочекалися», - констатувала С.КРИВЦУН.

Завідуюча онкогематологічним відділенням Ліана МИКИТЕНКО повідомила, що в рік по області проводиться близько 250 госпіталізацій, а діти проводять у лікарні по 6-12 місяців. Відсоток виживання вона назвала обнадійливим: 85%.

«Але існують особливо тяжкі форми захворювань, при яких виживають 50-30% хворих. А в цілому статистика по Сумщині виглядає обнадійливо на загальноукраїнському фоні», - розповіла Л.МИКИТЕНКО.

За її інформацією, до вирішення проблем онкохворих дітей регіону підключилися українські і зарубіжні доброчинні фонди, Православна церква, активно допомагають приватні особи.