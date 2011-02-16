Автобус збив двох пішоходів: матір загинула, донька – в реанімації
13:12, 16 лютого 2011Новини регіонів
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Поблизу Луцька автобус збив двох пішоходів: матір загинула, її донька – в реанімації.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС.
Трагедія сталася вчора, 15 лютого, о 19.20. Водій автобуса "БАЗ" по автодорозі в с. Зміїнець Луцького району скоїв наїзд на 42-річну жінку та її 11-річну доньку, жителів села Кобче Рожищенського району.
Внаслідок ДТП жінка отримала смертельну травму, дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано в реанімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні.
Триває розслідування обставин трагедії.
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