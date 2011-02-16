У Криму загинуло 23 тис. голів домашньої птиці

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України повідомляє про загибель майже 23 тис. голів птиці в одному з господарств АР Крим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держветфітослужби України з посиланням на начальника Головного управління ветеринарної медицини в АР Крим Марію МІРОШНИЧЕНКО.

Згідно з повідомленням, у господарстві «Баїр» (с. Полтавка Красногвардійського р-ну), де утримувалось 70 тис. голів птиці, стався масовий падіж поголів`я – 22 тис. 922 голови. За попередніми висновками, причиною загибелі птиці стало виснаження в результаті систематичного недоїдання.

Фахівці Головного управління ветеринарної медицини в АР Крим і регіональної лабораторії ветеринарної медицини проводять епізоотичне розслідування.