Закарпаття: у школах діти вільно відвідують порносайти

У комп’ютерних класах шкіл Закарпаття діти мають вільний доступ до порносайтів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила старший помічник прокурора Закарпатської області з питань захисту прав і свобод неповнолітніх Наталія КУЗАН.

За її словами, в ході проведених органами прокуратури Закарпатської області перевірок виявлено порушення вимог законодавства, спрямованого на запобігання поширення продукції, яка негативно впливає на формування свідомості підлітків.

Так, майже у всіх територіальних одиницях Закарпатської області у комп’ютерних класах навчальних закладів виявлено факти неконтрольованого доступу учнів через мережу Інтернет до заборонених сайтів, в тому числі таких, що містять елементи порнографії, жорстокості.

«Вивченням історії відвідування інтернет-сайтів на учнівських комп’ютерах встановлено, що у більшості випадків під час занять відвідувалися сайти, які не мають жодного відношення до навчального процесу, зокрема, соціальні мережі «Однокласники», «Facebook». На окремих комп’ютерах виявлено факти відвідування сайтів знайомств», - додала Н.КУЗАН.

Також вона повідомила, що на усунення порушень закону прокурорами внесено приписи начальникам відділів освіти з вимогою негайного вжиття заходів до встановлення відповідних програм, які блокують доступ до заборонених сайтів.

Всього за результатами даної перевірки органами прокуратури області порушено 1 кримінальну справу, внесено 54 приписи і подання, порушено 7 адміністративних проваджень та 23 дисциплінарних, в т.ч. 10 щодо посадових осіб контролюючих органів, повідомила Н.КУЗАН.