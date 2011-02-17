Будуть ліквідовувати Бахчисарайський притулок для дітей

Верховна Рада Автономної Республіки Крим дала згоду Раді міністрів АРК на ліквідацію Кримської республіканської установи «Бахчисарайський міжрегіональний притулок для дітей».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на пленарних засіданнях сесії кримського парламенту 16 лютого.

Як зазначається в пояснювальній записці до прийнятої постанови, впродовж останніх років у Криму склалася загальна тенденція зниження кількості безпритульних і бездоглядних дітей. Наслідком даного процесу стало скорочення кількості дітей, яким була надана соціальна допомога в притулках Криму, зокрема Бахчисарайському притулку.

Середня наповнюваність дитячого притулку в Бахчисараї, розрахованого на 30 місць, становить 8-9 дітей (штат співробітників при цьому становить 23 одиниці), що створює передумови для неефективного витрачання бюджетних коштів. Ліквідація притулку дасть змогу ефективніше витрачати бюджетні кошти, які виділяються на утримання діючих притулків для дітей Криму.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, проживають на території міста Бахчисарай і Бахчисарайського району, матимуть змогу одержувати необхідну допомогу в Республіканському дитячому притулку в Сімферополі.

На звільненій території в Бахчисараї передбачається розміщення трьох груп дитячої дошкільної установи.