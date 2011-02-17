У Луганську горів рентген-кабінет поліклініки
09:14, 17 лютого 2011Новини регіонів
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Будівля 1908 року
Сьогодні о 1.30 у Луганську у рентгенівському кабінеті на першому поверсі чотириповерхової будівлі поліклініки № 7 (1908 року побудови) виникла пожежа.
Жертв та постраждалих немає, повідомляє прес-служба МНС.
До гасіння пожежі було залучено десять відділень Державної пожежної охорони. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.
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