У Севастополі встановили намет для обігріву безхатченків

У Севастополі у зв`язку із похолоданням встановлений армійський намет для обігріву й надання допомоги бездомним.

Як передає кореспондент УНІАН, намет, здатний вмістити до 40 осіб, на прохання місцевої влади і за сприяння громадськості розгорнули сьогодні рано вранці співробітники управління МНС в районі мікрорайону «5-й кілометр», неподалік від найбільшого в регіоні ринку.

«Разом з адміністрацією Ленінського в місті Севастополі району встановили намет, в ньому обладнали грубку-«буржуйку», все необхідне, щоб там люди, які не мають постійного місця проживання, забезпечувалися гарячим харчуванням, чаєм – усім необхідним у холодну пору року», - сказав начальник управління МНС України в місті Севастополі Геннадій СУХОРУЧЕНКОВ. Він додав, що також у наметі може надаватися перша медична і психологічна допомога.

За інформацією представників УМНС, намет стоятиме і завтра, навіть якщо термометри покажуть температуру вище нуля.