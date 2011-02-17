На Чернігівщині під час пожежі загинули батько й син
12:32, 17 лютого 2011Новини регіонів
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Порушення у експлуатації печі
У Чернігівській області під час пожежі загинули батько й син.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, у с. Дуболугівка Ніжинського району вчора пізно ввечері виникла пожежа у дерев`яному житловому будинку. Причиною пожежі рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
На місці пожежі виявлено тіла господаря, 1956 року народження, та його сина, 1980 року народження.
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