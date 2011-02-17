У Донецьку працюють пересувні пункти обігріву

У Донецьку у зв`язку з сильними морозами організовано роботу пересувних пунктів обігріву для населення.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю міськради Донецька.

У зв`язку з сильними морозами (температура повітря вночі опускається нижче 10-15 градусів), міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення організувати пересувні пункти обігріву для населення в усіх дев`яти районах міста.

У міськраді уточнили, що в районах уже функціонують 14 пунктів.