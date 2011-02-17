У Донецьку працюють пересувні пункти обігріву
13:31, 17 лютого 2011Новини регіонів
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У зв`язку з сильними морозами
У Донецьку у зв`язку з сильними морозами організовано роботу пересувних пунктів обігріву для населення.
Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю міськради Донецька.
У зв`язку з сильними морозами (температура повітря вночі опускається нижче 10-15 градусів), міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення організувати пересувні пункти обігріву для населення в усіх дев`яти районах міста.
У міськраді уточнили, що в районах уже функціонують 14 пунктів.
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