У Києві затвердили програму підготовки лікарів

Київрада затвердила міську цільову програму підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я столиці на 2011-2017 роки з передбаченим обсягом фінансування у 7 млн. 260,4 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 105 зі 110 зареєстрованих у залі депутатів.

Згідно з ухваленим рішенням, КМДА доручено затвердити план заходів з реалізації вказаної програми та створити комісію по відбору студентів для навчання у Національному медичному університеті імені Богомольця за участю представників депутатського корпусу та медуніверситету.

Відповідальним за виконання програми визначено Головне управління охорони здоров’я КМДА.

Як зазначається у пояснювальній записці, на сьогодні потреба у лікарських кадрах первинної медико-санітарної допомоги дорослої мережі становить 357 осіб (дільничні терапевти, лікарі загальної практики сімейної медицини), педіатричної мережі – 165 осіб (дільничні педіатри).

Відповідно до міської цільової програми підготовки лікарських кадрів, за 2011-2017 роки планується направити для проходження навчання 140 студентів, що дасть можливість скоротити дефіцит лікарів на 26,8%.

Уже починаючи з вересня цього року на навчання за рахунок бюджету столиці передбачається направити у медуніверситет 80 студентів, з яких 30 - першокурсники, і ще по 10 студентів буде відібрано на вищих курсах.

Фінансування цього року, яке закладається в міський бюджет на оплату навчання цих студентів, становить 519,3 тис. грн.