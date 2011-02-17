Чи виплатять лікарям Києва надбавки?

Розгляд змін до бюджету Києва на 2011 рік, які пов’язані з виплатою муніципальних надбавок освітянам та лікарям, перенесено на 24 лютого на окреме засідання сесії Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час розгляду порядку денного сьогоднішнього засідання сесії секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За його словами, вчора ввечері під час погоджувальної ради питання змін до бюджету було вирішено зняти з розгляду на сьогоднішньому засіданні Київради.

«Цей проект рішення повинен бути і буде додатково доопрацьований з метою покращення, з метою можливого розширення тих категорій людей, які очікують на нашу з вами підтримку, з метою більш якісної роботи над знаходженням джерел фінансування і забезпечення фінансування важливих видатків та системного і стабільного фінансування впродовж всього року», - сказав О.ДОВГИЙ.

За його словами, у роботі над проектом рішення виявили бажання взяти участь представники усіх фракцій Київради. Робота над цим документом, як сказав О.ДОВГИЙ, потребує певного часу.

О.ДОВГИЙ повідомив, що сьогодні має намір підписати розпорядження, яким призначити на наступний четвер засідання Київради з двома питаннями порядку денного: зміни до бюджету столиці на поточний рік та зміни до Програми соціально-економічного розвитку Києва на поточний рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що для виплати надбавок освітянам і лікарям КМДА ініціює виділення з міського бюджету близько 80 млн. грн., за рахунок яких планується забезпечити надбавки на період до вересня цього року.