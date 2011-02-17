Крим: загибель 23 тисяч голів птиці викликана виснаженням

Загибель 23 тисяч голів птиці в господарстві «Баїр» у с. Полтавка Красногвардійського району АР Крим викликана виснаженням.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

«Встановлено, що падіж поголів`я птиці почався 1 лютого 2011 р. За свідченням керівника господарства Олександра БАБІЯ, ним було ухвалене рішення про зміну раціону харчування на початку технологічної пересидки (ліньки) у зв`язку із зниженням продуктивності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 25 січня 2011 р. було припинене харчування птиці у необхідних для життєдіяльності обсягах (від 100 г до 50 г корму на добу). З 3 лютого в раціоні харчування була залишена лише вода і мінеральна підгодівля.

Зважування живої птиці в цьому господарстві показало, що при стандартній масі (у віці 347-637 діб) у 1,55 кг птиця важила 0,6-0,7 кг, а трупний матеріал - до 0,5 кг.

Фахівцями регіональної держлабораторії ветеринарної медицини був досліджений матеріал як від загиблої, так і від здорової птиці. Інфекційна природа загибелі птиці в господарстві виключена.