Янукович відвідав Одеський фонд реабілітації дітей-інвалідів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він ознайомився з роботою закладу, зокрема, оглянув кабінет бальнеології, сенсорну кімнату, приміщення для проведення лікувальної фізкультури.

Президент мав коротке спілкування з дітьми, якими опікується фонд, та їхніми батьками. "Я хочу насамперед сказати слова великої подяки усім, хто займається цією дуже важливою, благородною та вкрай необхідною справою", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він оцінив роботу фонду, який є недержавною установою, як яскравий приклад ефективної співпраці людей доброї волі з представниками бізнесу.

Президент відзначив, що фонд, безумовно, проводить "колосальну соціальну роботу".

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що приклади, подібні до одеського, будуть підтримані і в інших регіонах України, зазначивши, що частково це вже відбувається. "Ми цей приклад будемо "тиражувати". Він увійде до державної соціальної програми в Україні", - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ передав фонду подарунки, зокрема, спеціальні тренажери, заняття на яких мають увійти до лікувальної програми закладу. "Я бажаю всім діткам знайти своє місце у житті… Ми будемо допомагати і будемо з вами поруч", - сказав Президент.