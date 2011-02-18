В Азовському морі врятували рибалок

В Азовському морі сьогодні вночі врятували рибалок, яких віднесло на 12 кілометрів від берегової лінії на човні, що втратив хід.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, 16 лютого о 23.40 від чергового Бердянського прикордонного загону надійшло повідомлення про те, що двоє рибалок здійснили несанкціонований вихід у море на моторному човні "Стріла". Човен із людьми зупинився на відстані приблизно 12 кілометрів у південному напрямку від Бердянської коси. Самостійно дістатися до берега вони не змогли, тому звернулися до прикордонників за допомогою.

Для порятунку рибалок у морську акваторію вийшов буксир "Антон Мазін" Бердянського морського торгового порту, екіпаж якого підняв на борт судна 47- і 27-річного чоловіків і доставив їх на берег.