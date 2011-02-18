У Києві відкриють мобільний пункт обігріву для безпритульних
10:54, 18 лютого 2011Новини регіонів
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Працюватимуть цілодобово
Сьогодні, 18 лютого, о 14.00 у м. Києві по вул. Уманській, 14 розпочне роботу мобільний пункт обігріву для безпритульних.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, намети з теплогенераторами, теплим чаєм та продуктами харчування будуть встановлені на період сильних морозів у всіх районах столиці. Пункти обігріву будуть розташовані в місцях масового перебування людей і працюватимуть цілодобово. Представники МНС чергуватимуть у наметах протягом доби та проводитимуть роз’яснювальну роботу, надаватимуть психологічну допомогу.
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