У Києві відкриють мобільний пункт обігріву для безпритульних

Сьогодні, 18 лютого, о 14.00 у м. Києві по вул. Уманській, 14 розпочне роботу мобільний пункт обігріву для безпритульних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, намети з теплогенераторами, теплим чаєм та продуктами харчування будуть встановлені на період сильних морозів у всіх районах столиці. Пункти обігріву будуть розташовані в місцях масового перебування людей і працюватимуть цілодобово. Представники МНС чергуватимуть у наметах протягом доби та проводитимуть роз’яснювальну роботу, надаватимуть психологічну допомогу.