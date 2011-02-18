У Вінниці відзначили Міжнародний день прояву доброти

Вінницька молодь закликала городян робити добрі справи, посміхатися та не забувати говорити оточуючим слова вдячності.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином вінничани відзначали Міжнародний день спонтанного прояву доброти.

Дійство розпочалось на площі Театральній, де встановлено цілий будинок добрих побажань вінничанам.

Біля будиночку у Міжнародний день прояву доброти зібрались сотні волонтерів, які після офіційного старту акції попрямували вулицями Вінниці дарувати городянам гарний настрій.

Молодь роздавала на вулицях флаєри із надписами «Посміхнись!», «Щастя вам!», «Робіть гарні справи!» та закликала городян бути чуйними один до одного, відкритими, робити добрі справи й не забувати казати слова вдячності своїм рідним, близьким і звичайним перехожим.

Також городянам пропонувалось зі скриньок витягувати листівки, в яких написано приємні побажання.

Жителі Вінниці дуже схвально віднеслись до цієї акції та побажали, щоб подібних заходів було більше і тоді кожний захоче подарувати усмішку ближньому.

Керівник грантового відділу та молодіжних програм Благодійного фонду «Подільська громада», координатор поширення «Епідемії доброти» Альона КИРИЛЮК повідомила, що наступного року запроваджений у Вінниці захід до Міжнародного дня спонтанного прояву доброти стане не лише всеукраїнським, а й міждержавним. «До нас телефонували із Германії, Польщі, Росії, Естонії та Грузії з тим, аби наступного року зробити спільно із Україною «Епідемію доброти» у цих країнах», - розповіла А.КИРИЛЮК.

Цього року «вірус добра» поширився ще у 50 містах України, які усі одночасно розпочали робити українців добрішими.