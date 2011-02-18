У центрі Донецька велика пожежа

16:00, 18 лютого 2011
Новини регіонів
0

Горять міліція, прокуратура і суд

У зв`язку з пожежею рятувальники евакуювали людей з будівлі Ворошиловського райвідділу міліції в Донецьку, в якому також знаходяться  районний суд і прокуратура. Про це «ОстроВу» повідомила керівник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна Сєдова.

Горить на третьому поверсі будівлі, де розташовується прокуратура Ворошиловського району.

«Людей вивели. Спочатку пожежу кваліфікували по «другому номеру», оскільки горіло місце з масовим скупченням людей. На даний момент пожежа локалізована», - сказала І. Сєдова.

На місці події знаходяться дві  пожежні  машини і автодрабина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter