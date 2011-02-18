Дніпропетровськ: відкрито новий корпус дитячої лікарні

Сьогодні у Дніпропетровську відкрито новий корпус обласної дитячої клінічної лікарні, в будівництво якого було інвестовано 37,5 млн. грн. з державного та обласного бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, на медичне обладнання, меблі та інвентар нового корпусу лікарні з обласного бюджету було виділено додатково ще 8,5 млн. грн.

Будівля має площу понад 7 тис. кв. метрів. У ній розміщуються три відділення: інфекційне, опікове та онкогематологічне загалом на 70 ліжок. У спеціальних палатах діти зможуть перебувати разом з матерями.

В церемонії урочистого відкриття нового корпусу взяла участь перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

„Таке сучасне обладнання, як ми бачимо в цьому центрі, є в кращих італійських лікарнях. А це значить, що ми наближаємося до надання медичних послуг європейського рівня. Це приклад того, що все можна зробити, якщо є бажання у місцевої влади, так як це відбулося на Дніпропетровщині», - заявила І. АКІМОВА, виступаючи перед медпрацівниками.

За її словами, наразі в Україні фахівці обговорюють проекти законів стосовно реформи системи охорони здоров’я, яка має відбутися у найближчі 2,5 року.

Водночас І.АКІМОВА зазначила, що перебудова системи охорони здоров’я вже почалася, зокрема на Дніпропетровщині, де сьогодні особлива увага починає приділятися сімейній медицині, профілактиці хвороб.