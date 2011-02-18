Херсонщина: у пожежі в будинку загинуло 2 пенсіонери

На Херсонщині у пожежі, що сталася в приватному будинку, загинуло двоє пенсіонерів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області 18 лютого близько другої години ночі до Бериславського РВ УМНС від чергового міліції надійшло повідомлення про пожежу – горів приватний будинок у селі Кірово. Пожежний підрозділ виїхав на місце події, відстань від райцентру до сільського населеного пункту становить 65 км. На момент прибуття пожежників палав увесь будинок. Після ліквідації вогню в оселі виявлено тіла загиблих – 67-річного господаря та його 83-річної тещі.

Наразі на місці події триває встановлення остаточних причин пожежі.

За даними облуправління МНС поточного року в області виникло 127 пожеж, під час яких загинуло 19 людей, серед яких 2 дітей.