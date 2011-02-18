Пожежа знищила 18% медобладнання в Луганській поліклініці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», сума збитів склала 185 тис.грн.

За словами директора із зовнішніх зв`язків фонду Тетяни Трегобчук, основне дороге обладнання для реанімаційного відділення не постраждало. "Ми завжди купуємо техніку з розширеним терміном гарантійних зобов`язань. Але ніколи не стикалися з такими ситуаціями. Надалі у фонді збираються страхувати все обладнання, зокрема й вже поставлене в Луганськ," - зазначила Т. Трегобчук.

Нагадуємо, що загальна вартість поставленого в 2010 році фондом обладнання для Луганської лікарні № 7 склала 1 млн. 80 тис. грн.

Як повідомляв раніше УНІАН, 17 лютого о 1.30 в Луганську в рентгенівському кабінеті на першому поверсі будівлі поліклініки № 7 (побудована в 1908 році) виникла пожежа. Жертв і постраждалих не було. До гасіння пожежі було залучено десять відділень Державної пожежної охорони. Причина пожежі встановлюється.